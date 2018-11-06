تابع bein sport مباراة ليفربول والنجم الاحمر لحظة بلحظة بث مباشر | ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر Yalla Shoot يلا شوت

ينطلق بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره النجم الأحمر الصربي، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تابع bein sport مباراة ليفربول والنجم الاحمر لحظة بلحظة بث مباشر | ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر Yalla Shoot يلا شوت يقدم موقع «الفجر الرياضي» الاخباري بثاً مباشراً لمشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر.





يدخل الفريق الإنجليزي مباراة اليوم منتشيا الفوز بعد تحقيق الفوز علي حساب هدرسيفيلد تاون في حساب الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي بأقدام صلاح وملاحقته لمانشستر سيتي على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة لكل منهما.

تابع bein sport مباراة ليفربول والنجم الاحمر لحظة بلحظة بث مباشر | ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر Yalla Shoot يلا شوت

المباراة تبدو سهلة لرفاق نجم منتخب مصر في تحقيق الثلاث نقاط، وذلك بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام نابولي الايطالي 1-0 في الدقائق الأخيرة من المباراة.

تابع bein sport مباراة ليفربول والنجم الاحمر لحظة بلحظة بث مباشر | ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر Yalla Shoot يلا شوت

ويفقتد الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز لجهود النجم السنغالي ساديو ماني الذي لا تزال مشاركته محل شك بعد الاصابة القوية في يده مع منتخب بلاده والتي حرمته من المشاركة في مباراة الفريق الأخيرة، كذلك لاعب الوسط الغيني نابي كيتا الذي تعرض لإصابة مع منتخب بلاده خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

تابع bein sport مباراة ليفربول والنجم الاحمر لحظة بلحظة بث مباشر | ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر Yalla Shoot يلا شوت

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلف نابولى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، وباريس سان جيرمان صاحب الوصافة بفارق الأهداف.





بطاقة المباراة:

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.





موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .