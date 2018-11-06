صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر الان | ليفربول وريد ستار

يحل ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا على ريد ستار الصربي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.





ويتطلع الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب لتعزيز صدارة المجموعة الثالثة من خلال الفوز على ريد ستار، الذي يقترب من توديع البطولة حيث يتذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر الان | ليفربول وريد ستار

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد ست نقاط بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي وريد ستار، مقابل خمس نقاط لنابولي الإيطالي وأربع لـ"PSG".





ويستضيف نابولي الفريق الباريسي ضمن منافسات ذات الجولة، في مواجهة ستجمع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي مع فريقه السابق، بعد تعادلهما (2-2) قبل أسبوعين.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر الان | ليفربول وريد ستار

وكانت مباراة الجولة الماضية بين ليفربول وريد ستار على ملعب آنفيلد في إنجلترا انتهت برباعية نظيفة للريدز، وسجل الأهداف روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح (هدفين) وساديو ماني.





وسيعود نابي كيتا وديان لوفرين إلى صفوف ليفربول بعد التعافي من الإصابة، وسط غياب السويسري شيردان شاكيري نظرا لأصوله الألبانية التي قد تجعله هدفا لهجوم الجماهير الصربية.





وتمكن صلاح من كسر صيامه التهديفي بعدما فشل في هز الشباك على مدار 4 مباريات متتالية في دوري الأبطال، منذ آخر أهدافه أمام روما الإيطالي، في ذهاب نصف نهائي البطولة الموسم الماضي.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر الان | ليفربول وريد ستار

ودخل صاحب الـ26 عامًا وقتها التاريخ مع ليفربول بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل للهدف 50 خلال 65 مباراة، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم الإسباني فرناندو توريس.





وتعد صربيا الوجهة رقم 14 للجناح المصري في دوري أبطال أوروبا، منذ أول ظهور له في المسابقة بالثامن من أغسطس عام 2012 عندما كان يلعب في صفوف بازل السويسري (طالع التفاصيل).





وستكون مباراة الليلة أول مباراة يخوضها ليفربول أمام ريد ستار خارج الديار منذ أكتوبر 1973، عندما خسر الريدز وقتها بنتيجة (2-1) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر الان | ليفربول وريد ستار

وفي مباراة العودة، تلقى ليفربول الهزيمة مجددًا وبنفس النتيجة على ملعب "آنفيلد"، ليودع المسابقة بعد الخسارة في مجموع المباراتين (4-2).





لكن ريد ستار لم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات أوروبية، واستقبلت شباكه في آخر مباراتين 10 أهداف، وفي المقابل تلقى ليفربول هزيمة وحيدة في آخر 11 مباراة من دور المجموعات.





بطاقة المباراة:

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر الان | ليفربول وريد ستار

موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .