رابط BAIN SPORTS .. مباراة برشلونة وانتر ميلان في بث مباشر (شاهد برشلونة الآن)





تُقام، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة قوية بين فريقي إنتر ميلان وبرشلونة في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا.





الفريقان يلتقيان، في ملعب سان سيرو، في الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة.





موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان:

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

رابط BAIN SPORTS .. مباراة برشلونة وانتر ميلان في بث مباشر (شاهد برشلونة الآن)





القناة الناقلة والمعلق:

تُذاع مباراة برشلونة وإنتر ميلان عبر قناة bein sports hd 1، بصوت المعلق "يوسف سيف".





مشوار برشلونة وإنتر ميلان في دور المجموعات:

يتصدر برشلونة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد فوزه في مباراة الجولة الأولى أمام أيندهوفن برباعية نظيفة، ثم تخطيه توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأخيرًا تجاوزه إنتر ميلان في الجولة السابقة بهدفين دون رد.

رابط BAIN SPORTS .. مباراة برشلونة وانتر ميلان في بث مباشر (شاهد برشلونة الآن)





أما إنتر ميلان فيتواجد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط حيث فاز في الجولة الأولى أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف، وتخطى أيندهوفن بنفس النتيجة، قبل أن يسقط أمام برشلونة بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية.

رابط BAIN SPORTS .. مباراة برشلونة وانتر ميلان في بث مباشر (شاهد برشلونة الآن)





قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان:

أعلن مدرب فريق برشلونة "إرنستو فالفيردي" القائمة المستدعاة لمواجهة إنتر ميلان مساء اليوم، ضمت كل من:





مارك تير شتيجن، ياسبر سيلسين، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، تشومي، إينياكي بينيا، نيلسون سيميدو، سيرجي روبيرتو، كليمنت لينجليت، سيرجيو بوسكيتس، رافينيا ألكانتارا، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، فيليب كوتينيو، آرثر ميلو، دينيس سواريز، لويس سواريز، ليونيل ميسي، مالكوم، كارليس آلينيا، منير الحدادي، عثمان ديمبلي.

رابط BAIN SPORTS .. مباراة برشلونة وانتر ميلان في بث مباشر (شاهد برشلونة الآن)





وتحوم التكهنات حول مدى إمكانية مشاركة "ميسي" في مباراة اليوم حيث أنه كان من المفترض أن يغيب ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الذراع في الشهر الماضي.





ولكن هناك تقارير صحفية تشير إلى إمكانية مشاركته أمام الفريق الإيطالي الليلة، ويمكن مطالعة التفاصيل من هنا.





التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام إنتر ميلان:

حراسة المرمى: تير شتيجن.





خط الدفاع: ألبا، لينجليت، بيكيه، روبيرتو.





خط الوسط: آرثر، بوسكيتس، راكيتيتش.





خط الهجوم: رافينيا، كوتينيو، سواريز.





قائمة إنتر ميلان لمواجهة برشلونة:

أعلن مدرب فريق إنتر ميلان "لوتشيانو سباليتي" القائمة المستدعاة لمواجهة برشلونة في مباراة اليوم، وضمت كل من:

رابط BAIN SPORTS .. مباراة برشلونة وانتر ميلان في بث مباشر (شاهد برشلونة الآن)





هاندانوفيتش، باديلي، بيرني، فرساليكو، دي فريج، رانوكيا، أسامواه، ميراندا، دامبروزيو، سكرينيار، فيتشينو، ناينجولان، فاليرو، بيريسيتش، بروزوفيتش، إيكاردي، مارتينيز، كيتا بالدي، بوليتانو، كاندريفا.

رابط BAIN SPORTS .. مباراة برشلونة وانتر ميلان في بث مباشر (شاهد برشلونة الآن)





التشكيل المتوقع لإنتر ميلان أمام برشلونة:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.





خط الدفاع: أسامواه، ميراندا، سكرينيار، فرساليكو.





خط الوسط: فاليرو، فيتشينو.





خط الهجوم: بيريسيتش، ناينجولان، بالدي دياو، إيكاردي.





رابط BAIN SPORTS .. مباراة برشلونة وانتر ميلان في بث مباشر (شاهد برشلونة الآن)











