أمير كرارة: رددت الشهادتين أثناء استقلالي الطائرة خلال زيارتي للبنان









كشف الفنان أمير كرارة، عن أصعب لحظة فى حياته والتي في إحدى زياراته للبنان، وفوجىء فى هذا اليوم بوجود عاصفة قوية أثناء استقلاله الطائرة مع أسرته، لافتا إلى أنه شخص بطبعه يخاف من الطائرة.وأضاف خلال لقائه فى برنامج "تخاريف" على قناة MBC، قائلا: "نظرت من النافذة فوجدت نفسى لا أرى أي شىء بسبب الضباب، وبدأت أقلق وخاصة أن المضيفة الجوية ظهر عليها القلق، وقرأت قرآن كريم ورددت الشهادتين".