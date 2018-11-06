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أمير كرارة يروي موقفا طريفا له مع سليمان عيد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:41 ص
أمير كرارة يروي موقفا طريفا له مع سليمان عيد
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مريم الشريف
 

كشف الفنان أمير كرارة، عن موقف طريف تعرض له أثناء استقلاله الطائرة بالصدفة مع الفنان سليمان عيد، متجهين إلى بيروت، حيث أنه فوجىء بأن عيد يتعامل معه بمنتهى الغرور.


وأضاف خلال لقائه فى برنامج "تخاريف" على قناة MBC، قائلًا: "تعجبت كثيرًا وخاصة أن الغرور لا يليق به لإنه طيب جدًا".

وتابع: "بعد انتهاء تصوير العمل سألته عن سر هذا الموقف، فأخبرني عيد بأنه حينما شاهدني فى الطائرة قال يادي القرف ده أمير كرارة دة مغرور وشكله جامعه أمريكية"، لافتا إلى أنه اعتذر له عن هذه الطريقة التى تعامل بها معه.



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