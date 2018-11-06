"مميش" يكشف عن تفاصيل تطوير ميناء العريش



وأضاف "مميش" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن الميناء الحالي هو ميناء صغير، ولا يمكن أن ترسو فيه مراكب إلا حمولة 7 آلاف طن، ويتم حاليا بناء رصيف طولة 500 متر، تم الانتهاء من 250 مترًا منه، وبناء حاجز للمياة بطول 750 مترًا، وسيتم تعميق المياة إلى 14 مترًا.



وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى إمكانية دخول المراكب بحمولة 80 ألف طن، ما يساهم في تنامي حركة النقل البحري في سيناء، ما يوفر فرص عمل للشباب السيناوي، وهذا المشروع سينتهي نهاية العام المقبل.

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه يتم الآن تطوير ميناء العريش، لحل مشكلة عدم وجود منفذ على البحر لسيناء.