محمود علاء يحجز مكانه.. تعرف على قائمة مدافعي الزمالك الهدافين بالدوري

واصل محمود علاء مدافع الزمالك تألقه مع الفريق الأبيض وسجل الهدف الأول لفريقه في شباك حرس الحدود خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري المصري والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

ورفع محمد علاء رصيد أهدافه بالدوري المصري إلى 8 أهداف يعتلي بها صدارة قائمة هدافي المسابقة، متفوقًا على حسام باولو مهاجم الداخلية، وبيكلي لاعب بتروجيت وسجل كل منهما 7 أهداف.

ونجح "علاء" في الوصول لهدفه رقم 13 في الدوري المصري بقميص الزمالك منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من وادي دجلة، لينضم اللاعب لقائمة "مدافعي" الزمالك الهدافين في مسابقة الدوري عبر التاريخ.

وإليكم قائمة مدافعي الزمالك الهدافين عبر تاريخ الدوري المصري:-

1- أشرف قاسم .. 22 هدف

2- محمود فتح الله .. 21 هدف

3- طارق السيد .. 21 هدف

4- أحمد رمزي .. 19 هدف

5- إبراهيم يوسف .. 15 هدف

6- نبيل محمود .. 15 هدف

7- مدحت عبد الهادي ..14 هدف

8- محمود علاء .. 13 هدف