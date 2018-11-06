ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمود علاء يحجز مكانه.. تعرف على قائمة مدافعي الزمالك الهدافين بالدوري

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:50 ص
محمود علاء يحجز مكانه.. تعرف على قائمة مدافعي الزمالك الهدافين بالدوري
محمود علاء
طباعة
علاء خليف
 

واصل محمود علاء مدافع الزمالك تألقه مع الفريق الأبيض وسجل الهدف الأول لفريقه في شباك حرس الحدود خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري المصري والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

 

ورفع محمد علاء رصيد أهدافه بالدوري المصري إلى 8 أهداف يعتلي بها صدارة قائمة هدافي المسابقة، متفوقًا على حسام باولو مهاجم الداخلية، وبيكلي لاعب بتروجيت وسجل كل منهما 7 أهداف.

 

ونجح "علاء" في الوصول لهدفه رقم 13 في الدوري المصري بقميص الزمالك منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من وادي دجلة، لينضم اللاعب لقائمة "مدافعي" الزمالك الهدافين في مسابقة الدوري عبر التاريخ.

 

وإليكم قائمة مدافعي الزمالك الهدافين عبر تاريخ الدوري المصري:-

 

1- أشرف قاسم .. 22 هدف

2- محمود فتح الله .. 21 هدف

3- طارق السيد .. 21 هدف

4- أحمد رمزي .. 19 هدف

5- إبراهيم يوسف .. 15 هدف

6- نبيل محمود .. 15 هدف

7- مدحت عبد الهادي ..14 هدف

8- محمود علاء .. 13 هدف

 

المزيد عن: محمود علاء رياضة حرس الحدود الزمالك الدوري الاخبار الرياضية اخبار رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد للأندية الأبطال
النصر - السعودية
-
x
19:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 2:10:12 AM