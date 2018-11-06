ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حجز طائرة صغيرة الحجم موجّهة عن بعد في قابس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:55 ص
حجز طائرة صغيرة الحجم موجّهة عن بعد في قابس
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
قامت فرقة الشّرطة العدليّة بقابس، أول أمس السبت، بناء على معلومات واردة وبعد مراجعة النّيابة العموميّة، بتفتيش منزل شخص بالجهة، وحجزت لديه طائرة صغيرة الحجم موجّهة عن بعد "درون" تحمل 2 كاميرا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها ، أن الموقوف أفاد بالتحري معه، بأنّ المحجوز على ملك ابنه المستقرّ بإحدى الدّول الأوروبيّة، وقد قام بجلبها قصد بيعها.

وأكدت أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بحجز الطّائرة، وفتح محضر بحث في الغرض من أجل "مسك أشياء مجهولة المصدر".  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد للأندية الأبطال
النصر - السعودية
-
x
19:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 2:10:12 AM