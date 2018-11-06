حجز طائرة صغيرة الحجم موجّهة عن بعد في قابس

قامت فرقة الشّرطة العدليّة بقابس، أول أمس السبت، بناء على معلومات واردة وبعد مراجعة النّيابة العموميّة، بتفتيش منزل شخص بالجهة، وحجزت لديه طائرة صغيرة الحجم موجّهة عن بعد "درون" تحمل 2 كاميرا.





وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها ، أن الموقوف أفاد بالتحري معه، بأنّ المحجوز على ملك ابنه المستقرّ بإحدى الدّول الأوروبيّة، وقد قام بجلبها قصد بيعها.





وأكدت أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بحجز الطّائرة، وفتح محضر بحث في الغرض من أجل "مسك أشياء مجهولة المصدر".