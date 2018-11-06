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كورة اون لاين لايف liverpool .. مشاهدة ماتش ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | أهم مباريات دوري ابطال اوروبا بث مباشر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:51 ص
كورة اون لاين لايف liverpool .. مشاهدة ماتش ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | أهم مباريات دوري ابطال اوروبا بث مباشر
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نقدم إليكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الأحمر بطل صربيا اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 على ملعب ريد ستار ستاديوم الموجود في العاصمة الصربية بلجراد والذي يتسع إلى حوالي 53 ألف متفرج من داخل أرضية الميدان، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيلتقي الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع مباراة ليفربول ضد النجم الأحمر بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 بالتعليق العربي للمعلق الجزائري حفيظ دراجي، ولكننا سنوفر لكم أبرز الفضائيات التي سوف تنقل المواجهة على جميع الأقمار الصناعية الشهيرة.

وبعد مرور ثلاث جولات من التشامبيونزليج، يحتل ليفربول صدارة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، يليه نابولي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم يأتي باريس سان جيرمان ثالثاً بأربع نقاط، فيما يقبع سرفينا زفيزدا “النجم الأحمر” في قاع المجموعة بنقطة واحدة.

القناةالقمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميز
CBC Sport HDAzerSpace 46°E11135أفقي27500
IRIB VarzichBadr 26°E11881أفقي27500
ARENA SPORTيوتلسات11512عمودي30000
RTSHot Bird 1310971أفقي29700
IDMAN TVAzerSpace 46°E11175أفقي27500
وسيسعى نادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح للحصول على النقاط الثلاث من هذا اللقاء ليقترب بشكل أكبر من التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة القارية.

الجدير بالذكر إن المواجهة الوحيدة بين الفريقين كانت في موسم 1973-1974 ضمن الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال الأوروبي، وتمكن حينها النجم الأحمر من الفوز ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة 2-1.

وتشهد مجموعة ليفربول تنافس ثلاثي كبير بين نابولي وباريس والفريق الإنجليزي على بطاقتي العبور للدور ثمن النهائي، حيث يتصدر الليفر مجموعته برصيد 6 نقاط، ونابولي ثانياً 5 نقاط، وباريس ثالثثاً 4 نقاط.
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