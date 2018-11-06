كورة اون لاين لايف liverpool .. مشاهدة ماتش ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | أهم مباريات دوري ابطال اوروبا بث مباشر

نقدم إليكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الأحمر بطل صربيا اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 على ملعب ريد ستار ستاديوم الموجود في العاصمة الصربية بلجراد والذي يتسع إلى حوالي 53 ألف متفرج من داخل أرضية الميدان، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وسيلتقي الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع مباراة ليفربول ضد النجم الأحمر بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 بالتعليق العربي للمعلق الجزائري حفيظ دراجي، ولكننا سنوفر لكم أبرز الفضائيات التي سوف تنقل المواجهة على جميع الأقمار الصناعية الشهيرة.





وبعد مرور ثلاث جولات من التشامبيونزليج، يحتل ليفربول صدارة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، يليه نابولي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم يأتي باريس سان جيرمان ثالثاً بأربع نقاط، فيما يقبع سرفينا زفيزدا “النجم الأحمر” في قاع المجموعة بنقطة واحدة.



