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الجنوب افريقي فيكتور غوميز يدير مباراة منتخبي مصر و تونس يوم 16 نوفمبر الجاري

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:53 ص
الجنوب افريقي فيكتور غوميز يدير مباراة منتخبي مصر و تونس يوم 16 نوفمبر الجاري
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محمد وليد الجموسي
 
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم حكام جديد من جنوب إفريقيا لإدارة مباراة مصر وتونس المقررة يوم 16 نوفمبر الحالي ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية حسب ما نقله موقع الجامعة المصرية لكرة القدم
ويتكون الطاقم من حكم الساحة فيكتور جوميز وزاخيلي سويلا مساعد أول وجوهانس موشيدي مساعد ثان ، فيكتور هيلنجواني حكم رابع .

ويذكر انه انه تم تعيين محمد بلال ( موريتانيا ) مراقبا للمباراة و آلستين نتاجونجيرا ( رواندا ) مراقبا للحكام
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعلن سابقا عن أسماء طاقم حكام من الجزائر بقيادة مصطفى غربال لادارة نفس المباراة ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية. (وات)  
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