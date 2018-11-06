إصدار طابع بريدي جديدي بمناسبة الذكرى 150 لميلاد المهاتما غاندي

أصدر البريد التونسي، الإثنين، طابعا بريديا جديدا تخليدا للذكرى 150 لميلاد "المهاتما غاندي"، السياسي البارز والزعيم الروحي للهند وأحد القادة والزعماء التاريخيين لحركات التحرر ضد الاستعمار وزعيم حركة استقلال الهند من الاستعمار الأنجليزي.





ومن أقوال غاندي الشهيرة: "سيتجاهلونك ثم يحاربونك ثم يحاولون قتلك ثم يفاوضونك ثم يتراجعون، وفي النهاية ستنتصر". وكانت قد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007، اعتبار يوم ميلاد غاندي يوما عالميا للتسامح وهو مناسبة لنشر رسالة اللاعنف.



