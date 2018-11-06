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قابس: حوالي 50 عارضا في صالون الفلاحة والصناعات الغذائية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:51 ص
قابس: حوالي 50 عارضا في صالون الفلاحة والصناعات الغذائية
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محمد وليد الجموسي
 
تنتظم الدورة السادسة لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية الذي تنظمه شركة معرض قابس الدولي بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومندوبية الفلاحة من 20 الى 25 نوفمبر القادم.

وسيشارك في هذا الصالون الذي سيقام بقصر المعارض بالكورنيش حوالي 50 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية يمثلون قطاعات عديدة من بينها الآليات والمعدات الفلاحية والأدوية والبذور والمشاتل وتجهيز البيوت المحمية والزراعات الجيوحرارية وتربية الأسماك وزيت الزيتون والصناعات الغذائية ومنتوجات الضيعة وتثمين منتوجات الواحة.

ويطمح القائمون على هذا الصالون الذي ستشارك فيه كذلك الإدارات والهياكل التابعة الى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الى ان يبلغ عدد الزائرين لهذه التظاهرة الاقتصادية 15 ألف زائر من ولايات الجنوب ومن ليبيا والجزائر.

وقد كانت متابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم هذا الصالون محور الاهتمام في جلسة العمل التي انعقدت اليوم بمقر ولاية قابس بإشراف والي الجهة منجي ثامر وحضور مختلف الأطراف المعنية وتم التأكيد فيها على ضرورة توفير كل العوامل التي تساعد على إنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة.  
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