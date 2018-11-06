رابط - liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر لايف مباشر اون لاين | يلا شوت ماتش ليفربول اليوم | Yalla Shoot

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الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:47 صعمرو عادل
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أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم فريق ليفربول في مواجهة النجم الأحمر الصربي، لذا سيتوجب على شاكيري أن يتوقع استقبالاً عدائياً في مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 6 نوفمبر المقبل، ومع ذلك قد يتخذ ليفربول احتياطياته ويقرر عدم الزج بلاعبه الجديد في قائمة المباراة المسافرة إلى هناك، لأن التوتر السياسي بين الطرفين واحتمالية الترحيب به بعنف ستثير الكثير من الجدل.
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ومن جانبه أّكد زفيزدان تيرزيتش المدير الرياضي للنجم الأحمر أنه سيكون من واجبهم حماية شاكيري مع ليفربول وذلك برغم اعترافه بحساسية الوضع، وفي تصريحات له للصحيفة الصربية اليومية " كورير" تحدث قائلاً: أعتقد أن شاكيري سيعاني من ضغط نفسي غير عادي أبداً، هو يعلم إلى أين سيذهب، وأعلم جيداً أن نادينا هو رمز صربيا بعكس بارتيزان بلغراد والذي يمثل يوغسلافيا أكثر من صربيا.
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وأضاف: لا أعلم إذا ما كان سيرغب باللعب في الماراكانا " إشارة إلى لقب ملعب النجم الأحمر " ووسط هذه الأجواء، أٌشكك بقدومه، وإذا جاء سيبدو أصغر من بذور الخشخاش، ولكن لابد علينا أن نفعل كل شئ ممكن من أجل أن نجعله يشعر أنه بإمكانه لعب كرة القدم، حمايته من واجبنا، دعونا نكون مُضيفين جيدين.
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وبرغم اعتذار تشاكا عن احتفاله، لم يبدو شاكيري منزعجاً أبداً من ردود الأفعال التي صاحبته بعد تعرضه لنفس الموقف، وكان جرانيت قد صّرح قائلاً: بالطبع، أعتذر للناس الذين شعروا بالإيذاء في سويسرا، في أي مكان حتى وإن كان هناك من شاهد المباراة فوق الجبال وتضايق مما فعلته، بالقطع أعتذر له.
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بالنسبة ليورجن كلوب فبرر استبعاده للاعب من رحلة صربيا برغبته في التركيز على كرة القدم فقط لا غير مُصرحاً: لقد رأينا وسمعنا الكثير عن استقبال شاكيري، ولا نعرف حقيقة ما الذي قد يحدث، نريد الذهاب إلى صربيا بكامل تركيزنا وألا نفكر في أمور أُخرى.
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