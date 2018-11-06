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محمود الخطيب يترأس وفد الأهلي المصري إلى تونس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:50 ص
محمود الخطيب يترأس وفد الأهلي المصري إلى تونس
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محمد وليد الجموسي
 
سيتراس محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي المصري وفد فريقه الى تونس صباح اليوم الثلاثاء بمناسبة لقاء اياب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم و المقررة يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري بالملعب الاولمبي برادس.

ونقل الموقع الرسمي للاهلي المصري على شبكة الانترنات ان "قرار رئيس النادي محمود الخطيب لتراس وفد الفريق الى تونس كان بسبب اهمية المباراة ، ولمساندة الجهاز الفني واللاعبين في المهمة الصعبة لاستعادة اللقب الإفريقي الغائب عن الأهلي منذ 5 سنوات، والعودة للمشاركة في بطولة العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ النادي" .

وذكر الموقع ان رئيس الاهلي المصري محمود الخطيب قرر تأجيل رحلته العلاجية إلى ألمانيا الى ما بعد مباراة الترجي الرياضي يوم الجمعة القادم.  

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