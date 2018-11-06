محمود الخطيب يترأس وفد الأهلي المصري إلى تونس

سيتراس محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي المصري وفد فريقه الى تونس صباح اليوم الثلاثاء بمناسبة لقاء اياب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم و المقررة يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري بالملعب الاولمبي برادس.





ونقل الموقع الرسمي للاهلي المصري على شبكة الانترنات ان "قرار رئيس النادي محمود الخطيب لتراس وفد الفريق الى تونس كان بسبب اهمية المباراة ، ولمساندة الجهاز الفني واللاعبين في المهمة الصعبة لاستعادة اللقب الإفريقي الغائب عن الأهلي منذ 5 سنوات، والعودة للمشاركة في بطولة العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ النادي" .





وذكر الموقع ان رئيس الاهلي المصري محمود الخطيب قرر تأجيل رحلته العلاجية إلى ألمانيا الى ما بعد مباراة الترجي الرياضي يوم الجمعة القادم.



