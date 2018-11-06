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وزير الشؤون الخارجية يتسلم اعتماد السفير الجديد لليابان بتونس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:49 ص
وزير الشؤون الخارجية يتسلم اعتماد السفير الجديد لليابان بتونس
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محمد وليد الجموسي
 
أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي لدى تسلمه،  أوراق اعتماد سفير اليابان بتونس الجديد "شينسوكي شيميزو" استعداد وزارة الشؤون الخارجية لتوفير كل الظروف التي تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله.

كما نوّه الجهيناوي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، بالحركية المتميزة التي تعرفها علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا تطلع تونس إلى تعزيزها في كل المجالات. 
 
من جهته، عبر السفير الياباني عن اعتزازه بشرف تعيينه ممثلا لبلاده في تونس، مؤكدا التزام طوكيو بتعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين، وبمواصلة دعم الجهود التي تبذلها تونس لمواجهة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة.

ومثل اللقاء أيضا مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص الزيارة التي سيؤديها وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو كونو إلى تونس قبل موفى السنة الجارية بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.

وعبر الوزير في هذا السياق عن أمله في أن تمكن هذه الزيارة من إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية بين تونس واليابان.

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية كان أدى، بدعوة من نظيره الياباني، زيارة رسمية إلى طوكيو يومي 1 و 2 نوفمبر 2017 هي الأولى لوزير خارجية تونسي منذ سنة 2012.   
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