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ننشر قائمة الجونة لمواجهة طلائع الجيش

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:48 ص
ننشر قائمة الجونة لمواجهة طلائع الجيش
الجونة
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الفجر الرياضي
 

أعلن الجهاز الفني للجونة، بقيادة هشام زكريا، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الدوري الممتاز.

 

وضمت القائمة الأسماء الآتية:

 

عمر رضوان، هيثم محمد، أحمد سعيد أوكا، لؤي وائل، جوزيف أنجويم، أحمد علي، خالد صبحي، محمد أبو سريع، حسام زين، احمد الشناوي، احمد مجدي، جاتوش بانوم، اسلام رشدي، محمد نادي، مصطفى جابر، عبدولاي كوليبالي، أحمد عيد، فادي فريد، محمد ناجي جدو، تشيوم شيكاتارا.

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