نابل: توقعات بزيادة ب35 بالمائة في صابة القوارص لهذا الموسم

انطلقت منذ ثلاثة أسابيع عملية جني القوارص بجهة الوطن القبلي و من المتوقع أن تبلغ صابة هذا الموسم 330 ألف طنا مقارنة بإنتاج الموسم الفار ط الذي بلغ 255 ألف طن اي بزيادة ب 35 بالمائة، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببني خلاد البشير عون الله.





واضاف عون الله في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، ان موسم التصدير سيكون واعدا باعتبار أن انتاج صنف المالطي المعد للتصدير يقدر ب120 ألف طنا، مؤكدا على أهمية الاستعداد المبكر والتنسيق بين وزارة الإشراف والاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري لإنجاح هذا الموسم.





وأشار في السياق ذاته، إلى ضرورة إيجاد اسواق جديدة للتصدير لاسيما و أن صابة الموسم الحالي تعد هامة من حيث الإنتاج والجودة، لافتا إلى أن تدني قيمة الدينار سيساهم في تحسين التصدير.





ودعا عون الله إلى ضرورة إيجاد حلول لشركات التعاونية التي تمر بصعوبات مادية لتعود إلى سالف نشاطها في مجال التصدير.





واعتبر أن تحسن الإنتاج خلال هذا الموسم سيمكن منتجي القوارص من تدارك خسائر المواسم الفارط بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وارتفاع اسعار مياه الري بالإضافة إلى تفشي بعض الأمراض التي تصيب غابة القوارص.





وحسب تقديرات المجمع المهني المشترك للقوارص فإن صابة هذا الموسم تقدر ب440 ألف طن على المستوى الوطني 80 بالمائة منها بجهة الوطن القبلي التي تقدر غابات القوارص بها حوالي 14 ألف هكتار وتحتوي على 5 ملايين شجرة



