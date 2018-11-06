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غلق الطريق السيارة تونس/الحمامات ل15 دقيقة يومي 7 و8 نوفمبر 2018

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:48 ص
غلق الطريق السيارة تونس/الحمامات ل15 دقيقة يومي 7 و8 نوفمبر 2018
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محمد وليد الجموسي
 
يتم غلق الطريق السيارة تونس/ الحمامات على مستوى النقطة الكيلومترية 000+46 في الإتجاهين لمدة 15 دق يومي 7 و8 نوفمبر 2018، وفق ما اكدته شركة تونس للطرقات السيارة في بلاغ لها.

وتشير الشركة ان غلق الطريق ياتي في إطار إستكمال إنجاز أشغال تمرير كوابل الخطوط الكهربائية الهوائية بالطريق السيارة تونس -الحمامات.
ويتم غلق الطريق كالآتي:
- يوم الإربعاء 07 نوفمبر 2018
من الساعة التاسعة إلى التاسعة و15 دق صباحا 
من الساعة الثانية (14.00) إلى الثانية و15دق بعد الزوال 
- يوم الخميس 08 نوفمبر 2018
من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة و15 دق
من الساعة الثانية إلى الساعة الثانية و15دق بعد الزوال
وتدعو الشركة مستعملي الطريق السيارة الى احترام الإشارات المرورية مع ملازمة الحذر.  

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