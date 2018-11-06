غلق الطريق السيارة تونس/الحمامات ل15 دقيقة يومي 7 و8 نوفمبر 2018

يتم غلق الطريق السيارة تونس/ الحمامات على مستوى النقطة الكيلومترية 000+46 في الإتجاهين لمدة 15 دق يومي 7 و8 نوفمبر 2018، وفق ما اكدته شركة تونس للطرقات السيارة في بلاغ لها.





وتشير الشركة ان غلق الطريق ياتي في إطار إستكمال إنجاز أشغال تمرير كوابل الخطوط الكهربائية الهوائية بالطريق السيارة تونس -الحمامات.

ويتم غلق الطريق كالآتي:

- يوم الإربعاء 07 نوفمبر 2018

من الساعة التاسعة إلى التاسعة و15 دق صباحا

من الساعة الثانية (14.00) إلى الثانية و15دق بعد الزوال

- يوم الخميس 08 نوفمبر 2018

من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة و15 دق

من الساعة الثانية إلى الساعة الثانية و15دق بعد الزوال

وتدعو الشركة مستعملي الطريق السيارة الى احترام الإشارات المرورية مع ملازمة الحذر.



