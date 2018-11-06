سيدي بوزيد : غلق مقر معتمدية منزل بوزيان واحتجاجات مطالبة باقالة المعتمد

عمد عدد من اهالي معتمدية منزل بوزيان الاثنين إلى غلق مقر المعتمدية بعد أن نفذوا وقفة احتجاجية أمامها وامام مقر مركز الحرس احتجاجا على ما قالوا إنه "حقائق خطيرة " تم كشفها اثر قرصنة الحساب الشخصي لمعتمد المنطقة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".





وطالب المحتجون باقالة معتمد المنطقة وبمساءلته ومحاسبته لتورطه في "بث الفتنة"، على حد تقديرهم، من خلال تسريبات لمحادثات الكترونية منسوبة له من شأنها المس من السلم الأهلي، برأيهم .





وأفاد والي سيدي بوزيد، انيس ضيف الله، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان قرصنة الحساب الشخصي لمعتمد منزل بوزيان والتصرف فيه هي جريمة الكترونية يعاقب عليها القانون، وذكر ان السلطة الجهوية على علم بغلق المعتمدية وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في الحادثة، حسب قوله.