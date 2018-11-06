البطولة العربية للاندية لكرة الطاولة: فتيات اسمنت بنزرت و العنقود الذهبي بقرمبالية ينسحبان من ربع النهائي

خرجت فتيات اسمنت بنزرت والعنقود الذهبي بقرمبالية من الدور ربع النهائي للنسخة 30 للبطولة العربية للاندية لكرة الطاولة التي تنظمها تونس الى غاية 8 نوفمبر الجاري .





وخسر فريق اسمنت بنزرت المتالف من سمر الهيشري و مريم بالشيخ و اسلام ونيس بذات النتيجة 3-صفر امام الزمالك المصري المتالف من فرح عبد العزيز و ريم خالد العراقي و شهد سامح.





ومن جهتهن انهزمت سيدات العنقود الذهبي بقرمبالية و المتكون من فدوى القارصي و عبير الحاج صالح و غفران الباجي بنتيجة 3-صفر امام فتيات فريق اتليتيك بودواو الجزائري المتالف من رنا الشوبري و كساسي كاتيه و فرج هبه.





وفي مايلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي التي دارت مساء الاثنين بقصر الرياضة بالمنزه

اسمنت بنزرت - الزمالك المصري صفر-3

اتليتيك بودواو الجزائري - العنقود الذهبي بقرمبالية 3-صفر

الاهلي المصري - الجمعية النسوية الجزائري 3-صفر

نادي الندوه القماطية اللبناني - نادي الفتاة الكويتي 3-صفر