رابط يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر | كورة لايف | شاهد مباراة ليفربول ضد ريد ستار لايف

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أصبح شيردان شاكيري محور الحديث في كأس العالم بروسيا هذا الصيف بعد احتفاله بهدفيه في مرمى صربيا، وذلك عندما أشار بعلم ألبانيا بيديه برغم أنه كان يمثل ألوان المنتخب السويسري في لفتة سياسية صارخة، ومع استمرار توتر الأوضاع بين صربيا وكوسوفو التي ولد فيها شاكيري، خاطر اللاعب السويسري الدولي بإيقافه أكثر من مباراة بسبب احتفاله الذي خلط السياسة بالرياضة.

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وبعد أن أوقعت القرعة فريق ليفربول - والذي انتقل له شيردان قبل بداية الموسم الحالي - مع النجم الأحمر الصربي في المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، باتت هناك شكوك حول إمكانية الزج بشاكيري في قائمة مباراة الفريقان معاً في صربيا لأن السفر إلى هناك يشكل خطورة كبيرة على حياة اللاعب، قبل أن يتأكد رسمياً استبعاد اللاعب من المباراة قبل أن تُلعب بيوم واحد.

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بعد أن سجل شاكيري هدف الفوز على صربيا في التسعين وذلك في إطار مباريات المجموعة الخامسة من مسابقة كأس العالم هذا الصيف، احتفل صاحب ال26 عاماً بالنقاط الثلاث بالإشارة بكلتا يديه إلى شعار النسر الموجود في علم ألبانيا والذي يُعد بمثابة الرمز القومي لهم.

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يدفع شاكيري ثمن احتفاله المستفز للجمهور الصربي في كأس العالم واضطر ليفربول منعه من السفر لمواجهة النجم الأحمر في صربيا في دوري أبطال أوروبا