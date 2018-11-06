فرق المراقبة الاقتصادية بولاية قفصة ترفع 88 مخالفة إقتصادية الاسبوع الماضي

كثّفت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بولاية قفصة الاسبوع الماضي من حملات مراقبة مسالك توزيع بعض المنتوجات الاساسية وخاصة البيض و الحبوب المدعمة / السّميد الغذائي والفارينة/ وذلك بهدف التصدّي للممارسات الاحتكارية وضمان نزاهة وشفافية المعاملات التجارية.





وقد أسفرت هذه الحملات التي شملت كلّ معتمديات الولاية، حسب المدير الجهوي للتجارة، ماهر الغريبي، عن تحرير 88 محضر بحث ضدّ تجّار جملة وتفصيل، ومنتجين خالفوا التراتيب المعمول بها في مجال إنتاج وتسويق عديد المنتوجات.





وبيّن هذا المسؤول لمراسلة (وات) أن المخالفات التي تمّ رفعها تهمّ بالخصوص الترفيع في الاسعار والاحتكار والاخلال بتراتيب الدّعم والفوترة. كما أسفرت حملات المراقبة عن حجز كمّيات هامة من الموادّ والمنتوجات مثل الخضر والغلال والبيض والزيت النباتي والسكّر والسميد والشعير والمحروقات والابقار.





وقدّر المدير الجهوي للتجارة بقفصة قيمة البضائع المحجوزة بنحو 146 ألف دينار .



