رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة برشرلونة وانتر ميلان |بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان|لايف مباراة .. يلا شوت   

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موعد مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : يوسف سيف

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

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