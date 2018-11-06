لمحة عن حياة رضوان عيارة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج

ولد رضوان عيارة، الذي عينه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ، وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج، في 15 جوان 1968 بباجة وهو متحصل على شهادة المرحلة الثالثة اختصاص حقوق.





بدأ حياته المهنية سنة 1995 كإطار سام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في رتبة متصرف عام خارج الصنف ثم باشر العديد من المسؤوليات على المستوى المركزي والجهوي في كل من بن عروس وصفاقس وسوسة ومنزل بورقيبة وكذلك بالخارج ضمن البعثة الدبلوماسية بألمانيا.





وفي 22 أوت 2015 تم تعيين رضوان عيارة واليا على الكاف، وفي 20 أوت 2016 تم تعيينه ضمن حكومة الوحدة الوطنية في منصب كاتب دولة للهجرة والتونسيين بالخارج ثم وزيرا للنقل في 6 سبتمبر 2017 وهو المنصب الذي شغله حتى تاريخ تسميته الأخيرة. (وات)