ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

لمحة عن حياة رضوان عيارة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:43 ص
لمحة عن حياة رضوان عيارة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
ولد رضوان عيارة، الذي عينه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ، وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج، في 15 جوان 1968 بباجة وهو متحصل على شهادة المرحلة الثالثة اختصاص حقوق. 

بدأ حياته المهنية سنة 1995 كإطار سام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في رتبة متصرف عام خارج الصنف ثم باشر العديد من المسؤوليات على المستوى المركزي والجهوي في كل من بن عروس وصفاقس وسوسة ومنزل بورقيبة وكذلك بالخارج ضمن البعثة الدبلوماسية بألمانيا.

وفي 22 أوت 2015 تم تعيين رضوان عيارة واليا على الكاف، وفي 20 أوت 2016 تم تعيينه ضمن حكومة الوحدة الوطنية في منصب كاتب دولة للهجرة والتونسيين بالخارج ثم وزيرا للنقل في 6 سبتمبر 2017 وهو المنصب الذي شغله حتى تاريخ تسميته الأخيرة.  (وات)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد للأندية الأبطال
النصر - السعودية
-
x
19:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 2:10:12 AM