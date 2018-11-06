لمحة عن حياة كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية

ولد كمال مرجان الذي عين الاثنين، وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية يوم 9 ماي 1948 بحمام سوسة.





تلقّى كمال مرجان تكوينا في الحقوق وهو خريج معهد الدراسات العليا الدولية بجينيف وحاصل على شهائد من جامعة "ويسكونزين" وأكاديمية القانون الدولي بلاهاي.





وقد انضمّ إلى المفوضية العليا للاجئين منذ سنة 1977 أين باشر مسؤوليات سامية سواء في مقرّ المفوضية بجينيف أو على الميدان في مصر وجيبوتي.





وفي سنة 1996 عيّن سفيرا ممثّلا دائما لتونس لدى الهيئات الأمميّة المختصة بجينيف وبصفته تلك تولى بالخصوص رئاسة آلية تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة سنة 1998 ولجنة الشؤون الإدارية والمالية بنفس المنظمة.





كما شغل كمال مرجان من سنة 1999 إلى سنة 2001 مهمة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية واضطلع منذ سنة 2001 بمهام المفوّض الأعلى المساعد للاجئين بجينيف.





وفي 17 أوت 2005 عيّن كمال مرجان وزيرا للدفاع الوطني ثم وزيرا للشؤؤن الخارجية في 14 جانفي 2010.





وقد تم تعيين كمال مرجان في 17 جانفي 2011 وزيرا للشؤون الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، وهو رئيس حزب "المبادرة الوطنية الدستورية" منذ أفريل 2011.

وهو متزوّج وأب لابنين.