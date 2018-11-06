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أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يوم الاثنين استبعاد المهاجم شيردان شاكيري من قائمة الفريق لمباراته المقررة أمام مضيفه ريد ستار الصربي يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تفاديا لاحتمالات توتر الأجواء في المباراة.





وكان شاكيري، المولود في يوغوسلافيا لأبوين من كوسوفو وألبانيا، قد أثار غضب المشجعين الصرب خلال مباراة في كأس العالم 2018 بروسيا، عندما احتفل بتسجيل هدف للمنتخب السويسري بطريقة استفزت الجماهير الصربية الحاضرة.

مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم liverpool بث مباشر hd .. مشاهدة مباراة ليفربول وريد ستار اليوم بث مباشر

وكان شاكيري قد احتفل بطريقة تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر ذي الرأسين- حيث تعد هذه الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب البلقان التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي.

مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم liverpool بث مباشر hd .. مشاهدة مباراة ليفربول وريد ستار اليوم بث مباشر

ولا تعترف صربيا حتى الآن بألبانيا، كما شعرت جماهير صربيا بالغضب إثر قيام شاكيري بوضع علم كوسوفو على حذائه الأيمن.





وقال كلوب في تصريحاته للصحافيين يوم الاثنين: الوضع الآن يتمثل في أننا ذاهبون إلى مدينة بلغراد الرائعة كفريق كرة قدم لخوض مباراة كرة قدم، لقد سمعنا وقرأنا عن الشائعات والأحاديث المتعلقة بكيفية الاستقبال المحتمل لشاكيري، ورغم أننا لا نعرف ما سيحدث، نود الذهاب إلى هناك بكامل تركيزنا على كرة القدم، ولا نود الانشغال بأي شيء آخر.

مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم liverpool بث مباشر hd .. مشاهدة مباراة ليفربول وريد ستار اليوم بث مباشر

وأكد كلوب على أن ليفربول ليس لديه أي رسالة سياسية يود توجيهها.





وقال كلوب: نحن حريصون على أن نحظى بالاحترام وحريصون على تفادي أي انحرافات تؤثر سلبا على التركيز في المباراة التي تحمل أهمية كبيرة من حيث كرة القدم فقط، لهذا السبب، شاكيري لن يشارك وقد أبدى تقبله وتفهمه لذلك. شاكيري لاعب بفريقنا ونحبه، وسيلعب ضمن صفوفنا كثيرا ، ولكن ليس في مباراة الغد.