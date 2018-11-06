لمحة عن حياة هشام بن أحمد وزير النقل

ولد هشام بن احمد الذي عين اليوم الاثنين وزيرا للنقل في 22 جوان 1968 ببنزرت.





وهو متحصّل على الاستاذية في الدراسات العليا التجارية اختصاص تسويق وعلى ديبلوم تعليم عالي في التصرّف من معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج وقد تولى التدريس بالمدرسة العليا للتجارة بتونس.





عيّن هشام بن أحمد يوم 20 اوت 2016 في منصب كاتب دولة لدى وزير النقل في حكومة الوحدة الوطنية ثم في منصب كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الخارجية في 6 سبتمبر 2017 وهو المنصب الذي شغله حتى تاريخ تسميته الأخيرة.



