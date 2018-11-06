رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم يلا شوت
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:36 صعمرو عادل
رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم يلا شوت
يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة لاعبه المصري محمد صلاح، نظيره سرفينا زفيزدا الصربي "النجم الأحمر"، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم الثلاثاء 6-11-2018، والتي تنقلها "الوطن" في بث مباشر مع انطلاق صافرة البداية.
رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم يلا شوت
وتنطلق المباراة على على ملعب ريد ستار ستاديوم، في إطار مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالبطولة، وتذاع على قناة بي ان سبورت 1، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.
رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم يلا شوت
ويعول ليفربول في هذه المواجهة على لاعبه محمد صلاح بعدما استعاد بريقه مرة أخرى وتمكن من تسجيل هدفين أمام هذا الفريق بالجولة الماضية، فضلا عن مستواه القوي في الفترة الأخيرة، كما يبحث الفرعون المصري عن تسجيل ثلاثية "هاتريك" في هذه المباراة، من أجل الوصول لقمة هدافي البطولة بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني.
رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم يلا شوت
ويمتلك ليفربول في رصيده حاليا ست نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف، فريق نابولي، فيما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع بنقطة واحدة.
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