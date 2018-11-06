ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نبيلة مكرم: مؤتمر "مصر تستطيع" المقبل سيكون عن التعليم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:35 ص
نبيلة مكرم: مؤتمر مصر تستطيع المقبل سيكون عن التعليم
السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المصريين في الخارج يريدون الاقتراب من الوطن الأم أكثر، وهناك ثقة أكثر في البلد وقيادتها، والحكومة.

وأضافت "مكرم" في لقاء مع قناة "dmc" الفضائية، أنهم يشعرون بأن مصر تواجه حرب، ولديهم وعي كبير لما يحدث في مصر، ويريدون أن يمدوا أيديهم ولكن لا يعرفون الطريقة.

وأشارت إلى أن المؤتمرات مثل "مصر تستطيع"، ومنتدى الشباب، يكون رسالة جيدة للأخرين لكي يأتوا لمصر، موضحة أن مؤتمر مصر تستطيع المقبل سيكون عن التعليم.
المزيد عن: وزيرة الهجرة نبيلة مكرم منتدى الشباب مصر تستطيع
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد للأندية الأبطال
النصر - السعودية
-
x
19:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 6:40:00 AM