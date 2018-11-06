نبيلة مكرم: مؤتمر "مصر تستطيع" المقبل سيكون عن التعليم
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:35 صنعيم يوسف
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المصريين في الخارج يريدون الاقتراب من الوطن الأم أكثر، وهناك ثقة أكثر في البلد وقيادتها، والحكومة.
وأضافت "مكرم" في لقاء مع قناة "dmc" الفضائية، أنهم يشعرون بأن مصر تواجه حرب، ولديهم وعي كبير لما يحدث في مصر، ويريدون أن يمدوا أيديهم ولكن لا يعرفون الطريقة.
وأشارت إلى أن المؤتمرات مثل "مصر تستطيع"، ومنتدى الشباب، يكون رسالة جيدة للأخرين لكي يأتوا لمصر، موضحة أن مؤتمر مصر تستطيع المقبل سيكون عن التعليم.
وأضافت "مكرم" في لقاء مع قناة "dmc" الفضائية، أنهم يشعرون بأن مصر تواجه حرب، ولديهم وعي كبير لما يحدث في مصر، ويريدون أن يمدوا أيديهم ولكن لا يعرفون الطريقة.
وأشارت إلى أن المؤتمرات مثل "مصر تستطيع"، ومنتدى الشباب، يكون رسالة جيدة للأخرين لكي يأتوا لمصر، موضحة أن مؤتمر مصر تستطيع المقبل سيكون عن التعليم.
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