نبيلة مكرم: مؤتمر "مصر تستطيع" المقبل سيكون عن التعليم



وأشارت إلى أن المؤتمرات مثل "مصر تستطيع"، ومنتدى الشباب، يكون رسالة جيدة للأخرين لكي يأتوا لمصر، موضحة أن مؤتمر مصر تستطيع المقبل سيكون عن التعليم.

وأضافت "مكرم" في لقاء مع قناة "dmc" الفضائية، أنهم يشعرون بأن مصر تواجه حرب، ولديهم وعي كبير لما يحدث في مصر، ويريدون أن يمدوا أيديهم ولكن لا يعرفون الطريقة.