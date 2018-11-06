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"أمن الغربية" يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع طنطا (صور)

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:12 ص
أمن الغربية يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع طنطا (صور)
جانب من الحملة المكبرة
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أيمن يحيي
 
شنت مديرية أمن الغربية، مساء أمس، حملة مكبرة قادها اللواء أشرف درويش، مساعد مدير أمن الغربية، لإزالة الإشغالات بمدينة طنطا، بمشاركة مأمور قسم أول طنطا والعقيد وليد الصواف مفتش المباحث وضباط شرطة المرافق، والعديد من القوات المدعومة بتشكيلات من الأمن العام والمدرعات ودوريات الشرطة والمباحث الجنائية.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات على حرم الطريق والإعلانات المخالفة والحواجز الخرسانية والحديدية والتند والفاترينات والأكشاك والبضائع والخارجين على خط التنظيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
"أمن الغربية" يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع طنطا (صور)
"أمن الغربية" يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع طنطا (صور)
"أمن الغربية" يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع طنطا (صور)
"أمن الغربية" يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع طنطا (صور)
"أمن الغربية" يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع طنطا (صور)
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