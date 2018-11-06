كاهن كنيسة السيدة العذراء بكندا: مصر شهدت تطورا كبيرا السنوات الأخيرة (فيديو)





قال القس بيشوي وصفي، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكندا، إنه يبحث عن أي فرصة للقدوم لمصر سواء عن طريق إرسال رحلات لمصر للشاب المصريين بكندا لتعريفهم ببلادهم، أو من خلال أي فرصة تتاح له.وتابع كاهن كنيسة السيدة العذراء بكندا، خلال حوارها مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن هناك تطور كبير في مصر خلال السنوات الاخيرة، وهناك تعامل بطريقة جيدة جدًا في مصر، خاصة في شرم الشيخ.وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.