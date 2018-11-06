نهى عابدين: وجدت شواهد على نجاح "لدينا أقوال أخرى" مع الجمهور

أكدت الفنانة نهى عابدين أنها تلقت ردود أفعال إيجابية للغاية حول مسلسل "لدينا أقوال أخرى" الذى تشارك فى بطولته ويتم عرض حلقاته حالياً على قناة ONE، مشيرة إلى أن العمل يحظى بمشاهدة جيدة من قبل الجمهور بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة، ويريد الكل معرفة ماذا ستصل اليه الأحداث فى الحلقات المقبلة.





وأوضحت نهى أن هناك مؤشرات ظهرت أمامها جعلتها تشعر بنجاح المسلسل منها أن الجمهور عندما يقابلها فى مول أو بالشارع يناديها باسم "ياسمين"، وهى الشخصية التى تجسدها فى أحداث العمل مضيفة أن هناك الكثيرين يريد معرفة هل شخصية أميرة" التى تجسدها يسرا مريضة نفسياً أم أنها متورطة فى جريمة القتل بالفعل.



