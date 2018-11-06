مديرة إحدى المدارس الخاصة بكندا: حضوري منتدى شباب العالم كان حلمًا(فيديو)





قالت فيبي وصفي، مديرة إحدى المدارس الخاصة بكندا، إن حضورها منتدى شباب العالم كان عبارة عن حلم بالنسبة بها، لافتة إلى أنها لم تصدق نفسها عندما جاءت إليها دعوة للتسجيل في المنتدى، لأن هذا الامر كان عبارة عن حلم.وتابعت"وصفي"، خلال حوارها مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أنها حضرت الكثير من المؤتمرات، لكنها لم تحضر مؤتمر بمثل أهمية منتدى شباب العالم، معقبًا: " كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى مش متذوق، والمنتدى ناقش مواضيع غير مكررة".وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.