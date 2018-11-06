"عبد العاطي" يكشف خطة وزارة الري لترشيد استهلاك المياه في المساجد

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، على ضرورة السير في إجراءات الترشيد بقوة وبسرعة.



وأضاف "عبد العاطي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز" على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مساء الإثنين، أنهم سيقوموا بتغيير صنابير أول مسجد بداية من الأسبوع المقبل بحيث أن تكون مرشدة للاستهلاك، وأنها ستعمم على باقي المساجد.



وأوضح أن الحملة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وبالتعاون مع أحد البنوك الوطنية، لافتًا إلى أن هذه الصنابير ستنتقل من المساجد إلى المنازل والمنشآت الحكومية أيضًا، متابعًا:"الوزارة ترفع شعار حافظ عليها تلاقيها".

