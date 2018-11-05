بهذه الطريقة.. هنأت خيرية علي زوجها خالد سليم بعيد ميلاده

يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان خالد سليم الـ43، وقبل ساعات من بداية اليوم الجديد الذي يتزامن مع يوم ميلاد الفنان وهو 6 نوفمبر، تلقى تهنئة خاصة من شريكة حياته خيرية علي، التى سبقت كل المقربين من زوجها، وكانت تهنئتها مميزة جدًا.





ونشرت خيرية على، زوجة الفنان خالد سليم، مقطع فيديو تعرض من خلاله صور خاصة للفنان، وأخرى تجمعهما فى مناسبات مختلفة على مدار السنوات الماضية، وفى خلفية الصورة دمجت أغنية "كل نظرة"، وهى أحدى أغانى خالد سليم من ألبوم "ولا ليلة ولا يوم"، الذى أصدره الفنان فى عام 2003، وهى الأغنية التى غناها فى فيلمه "سنة أولى نصب"، الذى شاركته بطولته الفنانة داليا البحيرى.



