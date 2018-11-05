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مخرج مباراة الأهلي والترجي: اتهموني بأنني زملكاوي وأهلاوي في وقت واحد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:53 م
مخرج مباراة الأهلي والترجي: اتهموني بأنني زملكاوي وأهلاوي في وقت واحد
الاهلي
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عمرو مصطفى
 

تعجب هشام عبد الداوود مخرج مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا من الحديث عن انتمائه لنادي الزمالك وأنه قد يكون سببًا في تسريب لقطة تمزيق وليد أزارو لقميصه.

 

وقال عبد الداوود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "قالوا عني أهلاوي لأنني قمت بإعادة ركلة الجزاء ازارو الثانية من زاوية واحدة، وقالوا عني زملكاوي وادعوا انني سبب تسريب لقطة ازارو".

 

وتابع: "عملي لا علاقة له بانتمائي، أنا وأي مخرج أخر زميل يقوم بعمله بشكل طبيعي بعيدا عن انتمائه".

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