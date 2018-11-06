عاجل.. أول رد فعل من محافظ دمياط بشأن واقعة "بائعة الخضار"

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إحالة المسؤولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضار بسوق 63 العمومي بمدينة رأس البر للتحقيق، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في هذا الشأن.





وسادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي دمياط بعدما قام موظفو الوحدة المحلية بـ"إهانة بائعة وإلقاء الخضروات والفاكهة الخاصة بها على الأرض"، بحسب أقوال الأهالي.





وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تدشين منشورات "تتهم موظفو مجلس المدينة بالوحدة المحلية برأس البر بإهانة بائعة متجولة تبيع الخضروات والفاكهة بأحد شوارع المدينة حيث قام الموظفين ببعثرة ما بحوزتها من بضاعة على الأرض وظلت السيدة تبكي ولجوارها أطفالها الصغار فيما حاول عدد من الأهالي مواساتها والتخفيف من معاناتها".





وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة رئيس الوحدة المحلية ومعاونيه والتحقيق فيما حدث ومساندة السيدة المكلوبة.