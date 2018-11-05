الفجر الرياضي يكشف.. هل يحق للأهلي الاستئناف على عقوبة أزارو؟

أعلن اتحاد الكرة عن تلقيه خطاب رسمي يفيد بإيقاف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراتين من قبل الاتحاد الإفريقي بسبب السلوك غير الرياضي ليتأكد غيابه رسميا عن إياب نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لتقديم الأهلي استئناف على عقوبة المهاجم المغربي خلال الساعات المقبلة.

لوائح كاف لا تمنح الأهلي الحق في الاستئناف على عقوبة لاعبه حيث تمنع لوائح الاتحاد الإفريقي الاستئناف على العقوبات في حالات ومنها إذا كان الإيقاف أقل من 3 مباريات وهو ما ينطبق على أزارو الذي تعرض للإيقاف مباراتين.

يذكر أن الأهلي انتصر على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.