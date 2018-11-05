الكرملين: بوتين وترامب سيحددان في باريس موعد "لقاء متكامل" بينهما

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي والأمريكي لن يستطيعا، على الأرجح، عقد لقاء متكامل بينهما على هامش الفعاليات الدولية المرتقبة في باريس، يوم 11 نوفمبر.

وقال بيسكوف لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الاثنين: "صحيح أنه لن يكون هناك، على الأرجح، لقاء متكامل في باريس، علما أن جدول الفعاليات المتعددة الأطراف المكرسة لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، لا يتيح إمكانية لإجراء مثل هذا اللقاء".

وبحسب المتحدث، يستطيع بوتين وترامب أن يلتقيا في باريس بصورة موجزة ليحددا موعد عقد لقاء متكامل.

وفي وقت سابق الاثنين، صرح ترامب بأنه "ليس على يقين" بأنه سيلتقي بوتين في باريس، لكنه أكد نيته عقد لقاء معه أثناء قمة "مجموعة العشرين" في الأرجنتين، في أواخر الشهر الجاري.