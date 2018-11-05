عاجل.. مخرج مباراة الأهلي والترجي يفجر مفاجأة مدوية عن لقطة أزارو

تحدث هشام عبد الداوود مخرج مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عن لقطة تمزيق وليد أزارو مهاجم الأهلي لقميصه في اللقاء والتي تسببت في إيقاف اللاعب لمباراتين.

وقال عبد الداوود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لم أشاهد هذه اللقطة أثناء إذاعة المباراة، والدليل على ذلك انها لم تظهر في الـ90 دقيقة التي قمت باذاعتها على الهواء".

وتابع: "لم أشاهد هذه اللقطة داخل عربة النقل التلفزيوني الخارجي، هذه اللقطة لم تخرج من العربية الخاصة بي وأنا المسؤول عنها ولا يستطيع أي فرد اذاعة لقطات من الداخل الا بإذن مني".

وأضاف عبد الداوود: "وارد أن تكون لقطة وليد أزارو تم تسريبها من داخل غرفة الـ VAR الموجودة في ملعب برج العرب".