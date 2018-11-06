تفاصيل مقتل شاب على يد نجار مسلح في الشرقية

كشف ياسر الجزار، محامي أسرة الشاب الذي قتل على يد نجار مسلح بالشرقية، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الواقعة هزت الشرقية بالكامل، وأن الشاب لديه 23 عامًا.



وأضاف "الجزار"، خلال حواره لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، أن المتهم كان صديق المجني عليه، موضحًا أن المجني عليه كان لديه مبلغ مالي، والمتهم علم بذلك واستدرجه، ولم يعلم أحد ما دار بينهما.



وقال إن المتهم اعترف بأنه قتله، ولكن حول القضية من قضية سرقة وقتل إلى قضية دفاع عن الشرف، متابعًا: "قال دخلت لقيت المجني عليه في غرفة النوم مع أختي، رغم أن القتيل كان بملابسه كاملة".



