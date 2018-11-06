ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل مقتل شاب على يد نجار مسلح في الشرقية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:35 ص
تفاصيل مقتل شاب على يد نجار مسلح في الشرقية
جثة - صورة أرشيفية
طباعة
أمنية فوزي
 
كشف ياسر الجزار، محامي أسرة الشاب الذي قتل على يد نجار مسلح بالشرقية، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الواقعة هزت الشرقية بالكامل، وأن الشاب لديه 23 عامًا.

وأضاف "الجزار"، خلال حواره لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، أن المتهم كان صديق المجني عليه، موضحًا أن المجني عليه كان لديه مبلغ مالي، والمتهم علم بذلك واستدرجه، ولم يعلم أحد ما دار بينهما.

وقال إن المتهم اعترف بأنه قتله، ولكن حول القضية من قضية سرقة وقتل إلى قضية دفاع عن الشرف، متابعًا: "قال دخلت لقيت المجني عليه في غرفة النوم مع أختي، رغم أن القتيل كان بملابسه كاملة".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد للأندية الأبطال
النصر - السعودية
-
x
19:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 5:00:18 AM