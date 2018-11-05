"المركزي" يعلن عن حجم الودائع المحلية خلال شهر سبتمبر

أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري، ارتفاع الودائع المحلية بنسبة 20.7% في سبتمبر 2018، على أساس سنوي.





وأوضحت البيانات، أن الودائع المحلية ارتفعت إلى 2.376 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 1.969 تريليون جنيه في الشهر المقارن من العام 2017.





وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت الودائع خلال سبتمبر 2018 هامشياً، مقارنة بنحو 2.33 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2018.





وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي بلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة.





وارتفع حجم السيولة المحلية إلى 3.54 تريليون جنيه في سبتمبر 2018، مقابل 3.05 تريليون جنيه في ذات الفترة من عام 2017.





وقال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.501 مليار دولار في نهاية أكتوبر ، ليرتفع بنحو قليل عن شهر سبتمبر.





وفي وقت سابق، أكدت شركة بلتون المالية القابضة، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس، يدعم استقرار الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المتبقية من 2018 إلى ما دون مستوى 18 جنيه، ويعكس تحسن المؤشرات الأساسية للقطاع الخارجي.