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مايا نصري مع فريق عمل "زنزانة 7" بالغردقة (صور)

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:41 م
مايا نصري مع فريق عمل زنزانة 7 بالغردقة (صور)
مايا نصري مع فريق عمل "زنزانة 7"
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يارا أحمد
 

عادت مايا نصري، منذ ايام من لبنان الي الغردقة وذلك لتصوير مشاهد فيلمها الجديد "زنزانة ٧" باحدي الفنادق الكبري بمحافظة الغردقة ومن المقرر عودتها بعد الانتهاء من المشاهد واستكمال التصوير بالقاهرة.


"زنزانة 7" يشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخه، أحمد تهامي، إيمي إسلام، ومنى منير، وتأليف حسام موسي.

مايا نصري مع فريق عمل "زنزانة 7" بالغردقة (صور)
مايا نصري مع فريق عمل "زنزانة 7" بالغردقة (صور)
مايا نصري مع فريق عمل "زنزانة 7" بالغردقة (صور)
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