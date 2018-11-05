"فوزى": البدء فى تطبيق شهادة معايير المحاسبة الدولية بالغة العربية خطوة فى تطوير المهنة

قال الدكتور فريد فوزي نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، إن البدء فى تطبيق" شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع الحكومى ووحدات الجهاز الأدارى والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام باللغة العربية (CERTIPSAS)، بالتعاون مع جمعية المحاسبيين القانونيين المعتمدين بانجلترا (ACCA)، خطوة هامة نحو تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة خصوصا داخل القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام في مصر.









واضاف نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب خلال كلمته، إن تطوير أداء المحاسب داخل القطاع الحكومي يحافظ بشكل كبير على موارد الدولة ويقضي على الفساد.





وأشار فوزي إلى أن معايير المحاسبة الدولية شهدت تطور كبير خلال الفترة الماضية، والاتحاد يهدف من تنظيم ورش العمل والايام العلمية لإطلاع النحاس على أخر التطورات في معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، بجانب محاولة توحيد المعايير داخل الدول العربية لتيسير بيئة العمل وخلق مناخ جاذب للاستثمار.





وأوضح فوزي أن التكنولوجيا تلعب دورا كبير في مجال المحاسبة والمراجعة خلال الفترة الحالية لذلك يجب أن يكون المحاسب على دراية بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتم استخدامها في ممارسة المهنة عالميا، من خلال تطبيقات أو برامج او تكنولوجيات حديثة مثل البلوك تشين، او سلسلة الكتل التى يسعى العالم لتطبيقها في كافة المؤسسات لضمان الحفاظ على البيانات وحمايتها والذكاء الصناعي ومدى مساهمته في تطوير نظم المحاسبة.





ولفت فوزي إلى أن كل هذه المفاهيم والتكنولوجيات نحاول نقلها للمحاسبين بدول المنطقة وعلى رأسها مصر من أجل تطوير مهاراتهم والارتقاء بالمهنة لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد القومي.