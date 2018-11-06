زي النهاردة بتاريخ 6-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 6-11-2018





أحـــــــــــــداث





1860 - انتخاب أبراهام لينكون رئيسًا للولايات المتحدة.





1913 - القبض على مهاتما غاندي بينما كان يقود مسيرة عمال المناجم الهنود في جنوب أفريقيا.





1922 - ملك المملكة المتحدة جورج الخامس يعلن أيرلندا دولة حرة في إطار الكومنولث البريطاني وليست جمهورية مستقلة وبدون شطرها شمالي.





1944 - إنتاج البلوتونيوم لأول مرة في موقع هانفورد الذري.





1956 - فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل يوافقون على وقف عملياتهم العسكرية على مصر والتي عرفت باسم العدوان الثلاثي.





1957 - تأسيس جامعة الملك سعود بالرياض.





1975 - انطلاق المسيرة الخضراء في المغرب إلى الصحراء الغربية.





1978 - شاه إيران محمد رضا بهلوي يعلن فرض الأحكام العرفية في البلاد من أجل التصدي للاضطرابات الشعبية التي انتشرت في كل أنحاء إيران احتجاجًا على فساد الحكم واستجابه لدعوة الخميني إلى الثورة على الحكم.





1983 - حزب الوطن الأم التركي بزعامه تورغوت أوزال يفوز بالانتخابات ويتمكن من تشكيل الحكومة التركية.





1986 - انتخاب حيدر أبوبكر العطاس رئيسًا لوزراء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.





1988 - استفتاء حول كاليدونيا الجديدة وتبني قانون حول الوضع الجديد لهذه المنطقة.





1991 - إطفاء آخر بئر نفط محترق في الكويت من جراء الغزو العراقي عليها في 2 أغسطس 1990.





2005 - إعصار إيفان يضرب ولايتي كنتاكي وإنديانا ويخلف ثلاثين قتيلًا وآلاف المنازل المدمرة.





2012 - إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي يتنافس فيها عن الحزب الديمقراطي الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، وعن الحزب الجمهوري ميت رومني، وكانت نتيجة الانتخابات إعادة انتخاب الرئيس أوباما لفترة رئاسة ثانية.





مـــــــواليـــــــــد





1479 - الملكة خوانا الأولى، ملكة ممالك قشتالة وليون وأراغون وصقلية ونابولي.





1494 - السلطان سليمان القانوني، سلطان عثماني وبلغت في عهده الدولة العثمانية أوج قوتها.





1550 - الملكة كارين مونستودر، زوجة إريك الرابع عشر ملك السويد.





1661 - الملك كارلوس الثاني، ملك إسبانيا.





1814 - آدولف ساكس، موسيقي ومصمم آلات موسيقية بلجيكي.





1835 - تشيزري لومبروزو، عالم إيطالي في علم الجريمة.





1860 - إغناتسه يان بادرفسكي، موسيقي وسياسي بولندي.





1861 - جيمس نايسميث، طبيب كندي / أمريكي ابتكر رياضة كرة السلة.





1916 - راي كونيف، موسيقي أمريكي.





1931 - مايك نيكولز، مخرج ومنتج أمريكي.





1939 - خالد تاجا، ممثل سوري.





1944 - إنعام الجريتلي، ممثلة مصرية.





1946 - سالي فيلد، ممثلة أمريكية.





1949 - براد ديفيز، ممثل أمريكي.





1955 - ماريا شريفير، صحفية ومؤلفة أمريكية.





1962 - جالا فهمي، ممثلة مصرية.





1964 - رابح صقر، مغني سعودي.





1964 - إبراهيم الحساوي، ممثل سعودي.





1964 - كيري كونران، مخرج أمريكي.





1968 - كيلي روثرفورد، ممثلة أمريكية.





1969 - فان جيي، لاعب كرة قدم صيني.





1970 - إيثان هوك، ممثل أمريكي.





1972 - تامر هجرس، ممثل مصري.





1974 - رامي حنا، ممثل سوري من أصل فلسطيني.





1975 - خالد سليم، مغني وممثل مصري.





1977 - باتريشيا تافاريس، ممثلة برتغالية.





1978 - تارين مانينج، ممثلة ومغنية أمريكية.





1978 - دانييلا سيكاريللي، مذيعة وعارضة أزياء برازيلية.





1981 - كاسبارس غوركشس، لاعب كرة قدم لاتفي.





1982 - محمد باش، مغني سوري.





1983 - مي سليم، ممثلة ومغنية أردنية.





1983 - أميرة الطويل، سيدة أعمال سعودية.





1985 - علا الفارس، إعلامية أردنية.





1987 - آنا ايفانوفيتش، لاعبة كرة مضرب صربية.





1988 - إيما ستون، ممثلة أمريكية.





1989 - جوزي ألتيدور، لاعب كرة قدم أمريكي.





1990 - أندري شورله، لاعب كرة قدم ألماني.





وفيـــــــــــات





1632 - الملك غوستاف الثاني أدولف، ملك السويد.





1656 - الملك جون الرابع، ملك مملكة البرتغال.





1771 - جون بفيس، عالم إنجليزي في علم الفلك.





1796 - الإمبراطورة كاترين الثانية، إمبراطورة الإمبراطورية الروسية.





1836 - الملك شارل العاشر، ملك فرنسا.





1893 - بيتر إليتش تشايكوفسكي، مؤلف موسيقي روسي.





1916 - السلطان علي دينار، حاكم دارفور.





1929 - الأمير ماكس، أمير ألماني ومستشار ألمانيا.





1941 - موريس لوبلان، أديب فرنسي.





1960 - إريش رايدر، عسكري ألماني.





1964 - هانس فون أويلر شلبين، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.





1987 - زوهر أرجوف، مغني إسرائيلي.





2003 - ري ماستينبروك، سباحة هولندية.





أعيــــــــاد ومنــــــــــاسبــــــــــــات





يوم الدستور في جمهورية الدومنيكان.





يوم الدستور في طاجيكستان.





عيد العلم في السويد وفنلندا.





المسيرة الخضراء في المغرب.





اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية.