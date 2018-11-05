صدى - السعودية | سيول البلدية تنقذ مواطنًا جرفه السيل من الغرق (فيديو)





حاول طالب جامعي عبور المزلقان أثناء عودته إلى منزله، ولكن قوة سيل وادي الجارة شرق القنفذة جرفت سيارته الجيب، وظلت تعوم داخل مجرى الوادي لمسافة واحد كيلومتر تقريبًا وسط المياه.



وتمكنت شيول بلدية سبت الجارة من إنقاذ الطالب، وانتشاله قبل أن تتعرض سيارته للانقلاب داخل المياه.

يذكر أن مراكز شرق محافظة القنفذة تعرضت اليوم الإثنين، لأمطار غزيرة، سال على أثرها جميع الأودية والشعاب بمركز سبت الجارة وثلاثاء بني عيسى، ولذلك يطالب الأهالي بسرعة وجود مركز موسمي ليبقى قريبًا من الحدث، لخطورة الطرق التي تمر بهذا المركز في محافظة القنفذة؛ لأنه يتخللها أكثر من 10مزلقانات سرعان ما تصبح خطرًا يحدق بالمسافرين وقت هطول الأمطار.



ويعتبر وجود مركز للدفاع المدني بسبت الجارة من الضروريات لسرعة التدخل ومباشرة حوادث الغرق وتأمين وإقفال تلك الطرق وقت جريان الأودية.





المصدر: صحيفة صدى

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