هاني فرحات يستعد لحفل نوال وصابر الرباعي بالبروفات

يستعد مايسترو مصر العالمي، هاني فرحات، بالبروفات لأقوى حفلات مهرجان الموسيقى العربية للمطربة الكبيرة نوال الكويتية والمطرب الكبير صابر الرباعي.

الجدير بالذكر أن المايسترو هانى فرحات أحيى حفلاً ضخمًا كبيرا للمطرب الشاب محمد الشرنوبى على مسرح الماريكى ووعد هانى فرحات، بالوقوف بجانب المطربين الشباب الموهوبين والمتميزين.

ويقوم هانى فرحات، بأحياء أكثر من حفل للنجوم الشباب بدايه من عام 2019 كما يقوم بأحياء 4 حفلات هذا الشهر لمطربه مصر الأولى أنغام ويقوم هانى فرحات حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة لحفلات المطربة نوال والمطرب صابر الرباعى مازال المايسترو هانى فرحات في مداولات لاختيار الأغاني من النجمين الكبار نوال الكويتية وصابر الرباعي.