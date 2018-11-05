روبيرتو : أظهرنا قوتنا بدون ميسي ونتطلع لعودته

صرح سيرجي روبيرتو نجم برشلونة بأنهم أظهروا قوتهم في الفترة الماضية بدون نجمه ليونيل ميسي وذلك قبل مواجهة إنتر ميلان غدًا في دوري أبطال أوروبا.





وقال روبيرتو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن نعلم أننا لو انتصرنا، سنتأهل لصدارة المجموعة، قدمنا مباراة عظيمة ضد توتنهام وسنكرر ذلك في سان سيرو".





وأضاف : "ميسي سعيد لوجوده معنا رغم أنه لم يحصل على التصريح الطبي حتى الآن، بالتأكيد كنا خائفين بعد إصابته، فهو الأفضل في العالم ومن الطبيعي أن نتأثر بغيابه، سعداء بوجوده وبالانتصار بدونه".





وتابع: "نحن فريق كبير جدًا وأثبتنا أننا أقوياء بدون ميسي ويمكننا أن نفعل أشياء عظيمة، أظهرنا قدراتنا ونتطلع لعودته، فبوجوده الفريق يكون أقوى".





وأردف قائلاً : "يوجد تفاهم مع سواريز وآمل أن يستمر في إحراز الكثير من الأهداف، جميع المباريات مهمة لكن التوتر يكون أكبر ضد ريال مدريد وإنتر ميلان".





واستطرد قائلاً : "سعيد للغاية بمنح الفرصة للاعبين الشباب مثل ألينيا وتشومي وإيانكي، إنهم يساعدون بقية الفريق ويقومون بعمل رائع".





وتابع: "إنتر ميلان فريق يحب امتلاك الكرة ولهذا قررنا الضغط عليهم في كامب نو ونريد أيضا أن نفعل ذلك في سان سيرو، يجب الضغط منذ اللحظة الأولى كي لا يشعروا بالراحة".





وأكمل حديثه : "فيدال لديه الكثير من الخبرة ويعد إضافة بالنسبة لنا، الموسم طويل جدًا ونحتاج إليه، هو لم يحصل على الدقائق التي يريدها لكنني أراه هادئا وسعيدًا ومتأكد أنه سيكون مهما هذا الموسم".





وعن ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان، اختتم روبيرتو تصريحاته قائلاً : "لقد عشنا معا عاما كاملا في لاماسيا ولدي ذكريات جميلة برفقته، كنا معا في نفس الغرفة".