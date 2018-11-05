"حماس" تقف إلى جانب إيران في وجه العقوبات الأمريكية

أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، وقوفها إلى جانب حليفتها إيران بعد فرض الولايات المتحدة الحزمة الثانية من العقوبات ضد النظام الإيراني.

وقالت الحركة في بيان، إنها تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب إيران، وإلى جانب كل القوى الحية في مواجهة ما وصفته بـ "الغطرسة الصهيوأمريكية"، مشيرةً إلى أن هذه السياسة ستفشل في تحقيق أهدافها.

وأضافت أن "إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية"، على حد تعبير البيان.

ويأتي هذا الموقف لحركة حماس، متسقاً مع مواقف الحركة التي برزت بشكل كبير بعد انتخاب مكتبها السياسي الجديد، الذي تميز بوجود عناصر مقربة من النظام الإيراني بشكل كبير.

ونجحت الحركة في استعادة العلاقات مع النظام الإيراني، والحصول على جزء كبير من الدعم الذي يقدمه لحماس، بعد توتر العلاقة بين الطرفين منذ اندلاع أحداث الثورة السورية، وطرد المكتب السياسي لحماس من دمشق.