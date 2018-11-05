"وزير التجارة": مصر محور ارتكاز لنفاذ المنتجات الصينية الى السوق الافريقى

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان مصر تتطلع لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الصين ليس فقط على المستوى التجارى فحسب بل والاستثمارى أيضا ، فمصر بموقعها الفريد تمثل محور ارتكاز لنفاذ المنتجات الصينية الى السوق الافريقى الواعد .





وقال فى تصريحات صحفية صباح اليوم على هامش مرافقته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات، أن الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول المستثمرة بمصر، حيث شهدت الفترة الماضية منذ عام 2014 وحتى الآن تطوراً ملموساُ في حركة الاستثمارات الصينية لمصر، خاصة عقب إبرام الإتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين على هامش الزيارة الثانية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين عام 2015.





ولفت نصار الى ان مشاركة مصر فى معرض الصين الدولي للواردات تأتى في إطار كونه أحد اهم الفعاليات الدولية التي يمكن لمصر الاستفادة منها في تعزيز نمو الصادرات المصرية بالسوق الصيني باعتبار أن هدفه زيادة الواردات الصينية من دول العالم ، فضلاً عن إتاحة الفرصة لمصر من خلال الفعاليات المتضمنة بجدول أعماله لاستعراض أهم الفرص التجارية والاستثمارية وكذا أهم الإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر ، حيث تشارك مصر بجناح متميز يعكس مقومات مصر الصناعية والتجارية والسياحية، ويضم الجناح عدد من الشركات المصرية العارضة والعاملة في قطاعات (الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية، الحرف اليدوية، الصناعات الهندسية) بالاضافة الى بنكى مصر والاهلى .